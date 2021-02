Der Gesellschaft etwas zurückgeben, sich für andere einsetzen - gemeinhin wird das als ehrenamtliches Engagement bezeichnet. Junge Menschen belohnt der Dr.-Kapp-Vorbildpreis dafür. Der Preis wird diesem Jahr zum 17. Mal ausgeschrieben. "Ehrenamtliches Engagement ist während der aktuellen Pandemiesituation besonders schwierig, aber auch besonders wichtig. Fürsorge, Teamgeist und Solidarität sind gerade jetzt unverzichtbar. Mit dem ‚Dr.-Kapp-Vorbildpreis‘ würdigen wir junge Frauen und Männer, die bereit sind, Zeit zu investieren, Verantwortung zu übernehmen und eigene Bedürfnisse zum Wohle anderer auch mal zurückzustellen. Dieses Engagement ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält und unsere Heimat so lebens- und liebenswert macht", sagt Martin Kapp, Geschäftsführer der Kapp Niles Unternehmensgruppe. Namensgeber des Preises ist Dr. Ing. E. h. Bernhard Kapp, der Vater von Martin Kapp. Der Dr. Kapp-Vorbildpreis wird seit 2005 jährlich vom Bayerischen Unternehmensverband Metall und Elektro e. V. verliehen. Insgesamt sind 10 000 Euro ausgelobt, die Höchstprämie bis zu 1000 Euro je Bewerber. Am "Dr.-Kapp-Vorbildpreis" können sich Jugendliche aus allen oberfränkischen Firmen der Metall- und Elektroindustrie beteiligen, die dem Unternehmensverband bayme angehören. Wichtig: Der jeweilige Ausbilder muss kurz darlegen, wie sich die Jugendlichen engagieren, und das an die bayme-Geschäftsstelle in Coburg senden. Einsendeschluss ist der 30. April. Nähere Informationen unter Telefon 09561 / 55 62-0.