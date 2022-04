Die Vorberatung des Haushalts für das Rechnungsjahr 2022 steht in der nächsten Sitzung des Stadtrats heute um 18 Uhr in der Steinachtalhalle auf der Tagesordnung. Weitere Punkte sind die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Stadtsteinach sowie den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Stadtsteinach und sowie über das Investitionsprogramm und den Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025. red

Ein Obstbaumschnittkurs des Gartenbauvereins Schwarzach-Schmeilsdorf findet am Samstag, 9. April, um 9 Uhr an der Streuobstwiese am Vereinshaus statt. Des Weiteren bietet der Verein einen Vortrag mit dem Titel "Der vogelfreundliche Garten" an. Dieser beginnt am Mittwoch, 6. April, um 18.30 Uhr im Johannishaus in Schwarzach. red