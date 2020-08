Vor Kontrolle Drogen entsorgt

Am Mittwochmittag wollten Fahndungsstreifen der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt - Werneck auf der A7 einen aus Heilbronn kommenden Mercedes zur Kontrolle anhalten. Dieser verlangsamte auffällig seine Geschwindigkeit, worauf eine dahinter fahrende Streife aufmerksam wurde. Dabei wurde beobachtet, wie aus dem Beifahrerfenster ein Gegenstand auf den Seitenstreifen geworfen wurde. Beim Stopp am nächsten Parkplatz wies sich der 22-jährige Fahrer mit einem deutschen Reisepass sowie einem ungarischen Führerschein aus. Nach Recherchen stellte sich schnell heraus, dass dem Fahrer in der Vergangenheit die deutsche Fahrerlaubnis aberkannt wurde und die ungarische Fahrerlaubnis somit ebenfalls keine Gültigkeit besaß. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde im Rucksack des Mannes eine kleine Menge Marihuana sowie eine gefälschte italienische Identitätskarte aufgefunden. Bei dem zuvor aus dem Beifahrerfenster geworfenem Gegenstand stellte sich heraus, dass auch hier eine geringe Menge Marihuana verpackt war. Die Betäubungsmittel und die gefälschte Karte wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet. pol