Es ist ein klassisches Weihnachtsstück - mit Genderthema: "Ox und Esel" ist eine clowneske Version der Weihnachtsgeschichte, voller großer und kleiner Wunder, mit viel Musik und zwei liebenswerten Protagonisten - wunderbar berührend, empfohlen für Zuschauer ab fünf Jahren. Temporeich, komödiantisch und unglaublich ehrlich nähert sich das Stück aktuellen Fragestellungen zu Familienkonstruktionen, Geschlechterrollen und den Traditionen unserer Gesellschaft. Es spielen Dominik Kern (Esel) und Michael Pöhlmann (Ox), Siggi Michl macht dazu Musik und Geräusche. Julius Theodor Semmelmann hat den Stall gebaut und die Kostüme entworfen und Regisseurin Birgit Franz das Ganze in Szene gesetzt. Für das Licht ist Ronald Kropf zuständig, für die Maske Andrea Ferri. Die Premiere findet am Sonntag, 7. November, ab 15 Uhr in der Studiobühne Bayreuth statt. Weitere Termine sind am 14. und 28. November sowie am 12., 19. und 26. Dezember ab 15 Uhr, außerdem am 28. November sowie am 12., 19. und 26. Dezember ab 17 Uhr und am 24. Dezember ab 14 Uhr.

Worum geht es in dem Stück?

"Ob es sich seine Eltern anders vorgestellt haben?" Eine bitterkalte Winternacht in Bethlehem: Ox hat endlich Feierabend und freut sich auf sein Abendessen im warmen Stall - und da liegt doch tatsächlich ein kleines Häufchen Mensch in seiner Krippe. Das ist ja wohl die Höhe! Aber Esel ist sofort entzückt. Doch beide wissen nicht, was und wohin mit dem kleinen "Matthias". Die Männer-WG übt sich erstmalig im Wickeln und Füttern des schreienden Babys, das draußen von Soldaten und drei merkwürdigen Männern mit Kronen gesucht wird. Die beiden Tiere beweisen Mut und Mitmenschlichkeit, schlagen einen Soldaten des "Herrn Rodes" in die Flucht, beschützen liebevoll das fremde Wesen und adoptieren es, bis die wahren Eltern, Josef und Mechthild - oder so - vom Shoppen zurück sind.

Die Spieldauer des Stückes beträgt 55 Minuten - es gibt keine Pause. red