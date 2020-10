Zum Kommentar "Fridays for Future kapert die Zentren der Macht" vom 26.09.: Fridays for Future "kapert" nach Ansicht eines FT-Kommentars die Zentren der Macht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass dies der Traum der Verquerdenker-Bewegung sei, die ein Theaterspiel auf den Reichstagsstufen aufführte. War da nicht was mit einem "Pariser Klimaabkommen"? Unsere demokratisch legitimierte Regierung ist 2015 diesem Abkommen beigetreten. Als verbindliche Leitlinie künftiger Politik soll durch Reduzierung der CO2 -Emissionen die Erderwärmung begrenzt werden. Es gibt eine Deadline für die Erwärmung des Klimas, bei deren Überschreitung irreversible Kettenreaktionen entstehen. Und diese Folgen werden die jetzt jungen Menschen in gnadenloser Härte treffen.

Es gibt kaum eine Bewegung in Deutschland, die basisdemokratischer abläuft als Fridays For Future. Und die jungen Menschen nehmen ihr Recht wahr, die öffentliche Diskussion mitzuprägen und klar und deutlich die Politik darauf hinzuweisen: Nehmt endlich das Pariser Klimaabkommen ernst! Ihr seid ihm beigetreten, jetzt setzt es endlich wirksam und nachhaltig um. Und zu politischer Beteiligung gehört in unserem demokratischen Rechtsstaat auch, dass man sich als Kandidat für ein Bundestagsmandat bewerben darf. Warum das anrüchig sein soll, erschließt sich mir nicht. Ob man die Kandidatur bekommt und ob man dann auch von der Bevölkerung gewählt wird, ist ein demokratischer Prozess. Von "kapern" kann also keine Rede sein.

Elisabeth Buck

Walsdorf