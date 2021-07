Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage bietet am Freitag, 30. Juli, um 15 Uhr eine Familienführung im Hofgarten beim Neuen Schloss in Bayreuth an. Nach dem Rundgang im Hofgarten mit mythologischen Geschichten von Helden und Göttern, bietet sich die Möglichkeit, im Barock beliebte Spiele (Baille-Maille, Hufeisenwerfen, Reifentreiben etc.) auszuprobieren. Geeignet ist die Veranstaltung für Familien mit Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Die Teilnahme von Kindern ist nur mit einer Aufsichtsperson möglich. Bei Regen oder Sturm entfällt die Führung. Treffpunkt ist an der Museumskasse Neues Schloss (Ludwigstraße 21, Bayreuth). Eine Anmeldung ist erforderlich und unter Telefon 0921/75969-21 möglich. red