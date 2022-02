Der Geschichtsverein Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt für Dienstag, 1. März, um 18 Uhr zu einem Online-Vortrag ein. Unter dem Titel "Franken Helau!" referiert Daniela Sandner vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, zuvor Leiterin des Deutschen Fastnachtmuseums Kitzingen, über das närrische Franken vom Fränkischen Seenland bis in die Rhön.

Sie berichtet dabei über die dörflich geprägten Fastnachten Frankens und ihre traditionellen Brauchfiguren wie die Kipfenberger Fasenickl, die Spalter Flecklasmänner oder auch die Maskengestalten in der Rhön in Unterfranken.

Der Vortrag stellt Entwicklungen in größere kulturgeschichtliche Zusammenhänge. Schließlich fand mit dem sogenannten "Schembartlauf" 1449 in Nürnberg (nicht etwa in Düsseldorf oder Köln!) der erste organisierte Maskenlauf im moderneren Sinne eines Fastnachtsumzuges statt. Der Vortrag ist öffentlich. Er ist kostenfrei und ohne Voranmeldung zugänglich. Die Zugangsdaten sind auf der Homepage des CHW unter dem Termin angegeben: http://www.chw-franken.de .

Das Colloquium Historicum Wirsbergense e.V., kurz CHW, 1924 in Wirsberg gegründet, gehört mit fast 1700 Mitgliedern zu den großen fränkischen Geschichtsvereinen. An über 30 Orten veranstaltet das CHW alljährlich rund 100 Vorträge und Exkursionen. Ferner bringt das CHW interessante Schriften zur fränkischen Geschichte heraus.

Das Sommerprogramm ist durch Führungen und kleine geführte Wanderungen geprägt. Fachkundige Referenten erläutern historische Stätten. Auch die Einkehr am Ende soll nicht zu kurz kommen. Denn "Colloquium" bedeutet Gespräch, und so will das CHW das Gespräch zwischen allen fördern, denen die regionale Geschichte etwas bedeutet. Die Veranstaltungen des CHW sind öffentlich. Eine Gebühr wird in der Regel nicht erhoben. red