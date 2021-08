Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) lädt am Mittwoch, 11. August, alle Interessierten nach Ramsthal zu einer etwa drei Kilometer langen Weinbergswanderung unter fachkundiger Führung ein. Dabei gibt es viele Informationen über den Weinanbau, die Weinlese und die Vermarktung. Los geht es um 14 Uhr bei Weingut Neder in Ramsthal. Anmeldungen und Infos bei Helene Greubel, Tel.: 09704/6983. Alle erforderlichen Hygienemaßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus werden gewissenhaft umgesetzt, heißt es in der Mitteilung. sek