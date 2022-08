Nur wenige Stunden nach Unterrichtsschluss hat die Freiwillige Feuerwehr Großwenkheim ein Sommercamp für Schülerinnen und Schüler veranstaltet. Das letzte hatte 2019 stattgefunden und war zusammen mit der Reservistenkameradschaft (RK) Großwenkheim organisiert worden. Dann musste es wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausfallen.

46 Kinder zwischen sieben und elf Jahren aus den Stadt- und Gemeindegebieten Münnerstadt, Großbardorf und Maßbach nahmen teil. Treffpunkt war am Dorfplatz von Großwenkheim, von dort wanderten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Zeltplatz "Barch", wo die Zelte eingeteilt und die Schlafplätze eingerichtet wurden.

Nach dem Abendessen und einem kräftigen Regenschauer fand bei Einbruch der Dunkelheit eine Nachtwanderung statt. Kaum am Zeltplatz angekommen, fing es schon wieder an zu regnen.

Frühsport, Frühstück, Feuerwehr - so lautete die Reihenfolge am nächsten Tag. Denn die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Münnerstadt kamen auf den Pausenhof neben der alten Schule. Dort stellten die Feuerwehrleute neben dem Löschfahrzeug der Feuerwehr Großwenkheim auch den Mannschaftstransportwagen, Drohne, Rüstwagen und die Drehleiter vor. Highlight war für viele eine Fahrt mit der Drehleiter. Ganz oben hatte man einen herrlichen Blick auf Großwenkheim.

Am Nachmittag ging es nach Kleinwenkheim zum Landwirtschaftsbetrieb Schlembach. Dort erklärte Andreas Schlembach das "Leben auf dem Bauernhof". Dank des Regens am Vortag konnte nach dem Abendessen ein kleines Lagerfeuer gemacht werden, an dem vor der Bettruhe noch Lieder gesungen wurden.

Am Sonntag fand eine Olympiade statt. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler neben Bodendart und Dosenwerfen auch ihr Können beim "Löschen" eines Spritzenhauses mit der Kübelspritze unter Beweis stellen. Zusätzlich standen noch weitere Spiel- und Bastelmöglichkeiten zur Verfügung. Außerdem wurde ein Marterpfahl bemalt und am Fahnenmast befestigt. Abgerundet wurde das Sommercamp mit der Übergabe von Urkunden und kleinen Geschenken. red