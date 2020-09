Über seine Erfahrungen mit der Mission "EineWelt" in Tansania berichtet Pfarrer Michael Schlötterer am Montag, 28. September, bei einem Lichtbildvortrag. Beginn ist um 19 Uhr in der Kulmbacher Petrikirche.

"EineWelt" ist das Zentrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Seit 2015 arbeitet Michael Schlötterer als Pfarrer unter den Massai in der Morogoro-Region in Tansania.

Seine Aufgaben in Afrika sind vielfältig: Gemeindeaufbau, Mitarbeiterschulung, diakonische Dienste und Stipendienprogramme.

In seinem Vortrag erzählt er vom Leben und Dienst eines Pfarrers in der tansanisch-lutherischen Kirche, von der Massaikultur, vom Leben in Boma, vom Land Tansania. Dabei kommen auch Tieraufnahmen oder sein Dienst in einer tansanischen Schule nicht zu kurz.

Der Eintritt ist frei, Spenden für das Projekt von Michael Schlötterer sind herzlich willkommen. red