Es ist eine spannende und herzöffnende Geschichte. Sie erzählt von der Aufzucht, von der Jagd, von ersten Flugversuchen, Erfolg und Misserfolg, von freudigen, aber auch tragischen Momenten. Dieses Jahr wurde erstmalig in Dörfles-Esbach ein Storchennest bezogen. Von Ende Mai bis Anfang September begleitete der Dörfles-Esbacher Olaf Pilz die Storchenfamilie mit der Kamera.

Im Bereich des Real-Marktes, von TTL und Camping-Berger und in den umliegenden Wiesen im Nordwesten des Ortes hat der Filmer seltene Aufnahmen eingefangen, die einen interessanten Einblick ins Storchenleben ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Sendemast am TTL-Markt bot vor der Kulisse der Veste Coburg die Basis der Dreharbeiten. Mit vielen Kamerapositionen rund um das Nest entstand der 19-minütige Film, der die gesamte Saison aufzeichnet. Pilz zeigt vielseitig und in lockerem Erzählstil die Entwicklung vom Storchenküken zum Jungstorch, vom ersten Flügeltraining bis zum ersten Alleinflug - bis am Ende der Saison die Region Richtung Afrika verlassen wird.

Dieser bewegende Tierfilm wird am Kirchweihsonntag, 11. Oktober, zweimal in der evangelischen Kirche von Dörfles-Esbach präsentiert: um 11 Uhr und noch einmal um 14 Uhr. Olaf Pilz und die Kirchengemeinde laden dazu ein, sich den Film "Die Geschichte der Störche aus Dörfles-Esbach" anzuschauen. red