Einer optisch etwas tristen Unkrautecke an der Katharinen-Schule in Fuchsstadt ging es jetzt an den Kragen. Wie die Schule berichtet, entstand bei einer Verschönerungsaktion aus einer kahlen Wand und dem Unkrautreifen davor ein spannender Barfußpfad.

Die Idee dazu hatte Anja Fleissner, eine an der Schule beschäftigte Heilpädagogische Unterrichtskraft. Zusammen mit Schülern der Mittel- und Berufsschulstufen machte sich die Initiatorin an die Umsetzung. "Von vornherein war klar, dass bei diesem Projekt der Pfad aus verschiedensten Materialien und Baustoffen bestehen sollte", heißt es in der Mitteilung der Schule. Dass das Projekt von Firmen aus der Region, wie Stockmann Baustoffe, Stöth Maler & Verputzerbetrieb, Maschinenverleih Ziegler sowie HST Metallbau unterstützt wird.

"Hauptakteure auf der Baustelle waren jedoch die Schüler, die sich eifrig und begeistert mit Presslufthammer und diversen anderen Maschinen ans Werk machten", so die Mitteilung. Die Schüler seien mit Spaß am Auskoffern und Rabatten dabei gewesen. Als Nebeneffekt der Bauarbeiten erwies sich etwa das Anmischen von Beton als praktischer Physik- und Chemieunterricht. Auch der Umgang mit Geräten wie dem Hochdruckreiniger, war vorher mit Sicherheit nicht allen Schülern geläufig. Das Sammeln benötigter Naturmaterialien zur Befüllung des Pfades hatte letztendlich auch viel Lehrreiches an sich.

Die Gemeinde Fuchsstadt unterstützte das Projekt ebenfalls. Der Bauhof lieferte den für den Barfußpfad benötigten Bruchsteine, Schotter, Sand und Mutterboden. "Mit dem fertigen Barfußpfad wird das Schulgelände einmal mehr aufgewertet", heißt es von der Schule erfreut. Die Einweihungsfeier findet aufgrund der Corona-Beschränkungen nur im internen Kreis statt. red