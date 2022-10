Ein seltenes Betriebsjubiläum stand bei perma-tec in Euerdorf an. Marika Zentgraf wurde für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Dieses außerordentliche Engagement würdigten Geschäftsführer Peter Mayr und Jürgen Schäfer, Prokurist, Leiter Finanzen, Administration und Personal.

Vom Azubi zur Ausbilderin

Marika Zentgraf absolvierte bereits ihre Ausbildung zur Industriekauffrau im Unternehmen, das damals noch als Satzinger GmbH & Co. KG firmierte. Weiterbildungen folgten, wie zur Industriefachwirtin und Ausbilderin.

Während ihrer langjährigen Tätigkeit war Marika Zentgraf zunächst für die Bereiche Einkauf, EDV und Ausbildung verantwortlich. Stets tatkräftig unterstützte sie die Firmenentwicklung von der Metallwarenfabrik hin zum weltweiten Spezialisten und Marktführer für Einzelpunktschmierungen.

Reicher Erfahrungsschatz

Mit 40 Jahren Berufserfahrung verfügt sie über einen reichen Erfahrungsschatz, den sie seit 1997 in der Abteilung Vertrieb einsetzt. Hier betreut sie perma-Kunden im In- und Ausland und sorgt dafür, dass jeder seine gewünschten Produkte in der richtigen Ausführung zum geplanten Zeitpunkt erhält.

Für ihr langjähriges Engagement wurde die Geehrte ausgezeichnet und erhielt von der IHK eine Ehrenurkunde. red