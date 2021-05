Seit Mittwoch steht am Rondell auf dem Schlossplatz der erste Summ-O-Mat. Für zwei Euro können sich Bürger dort Blühmischungen, Erdbeer- oder Minzsamen kaufen und zu Hause einpflanzen. Außerdem findet man in den Tütchen Tipps zur Aussaat. "Die Bürger sollen die Stadt erblühen lassen und Lebensraum für Insekten schaffen", sagt der Klimaschutzbeauftragte Stefan Sauerteig. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt, der Sparkasse Coburg-Lichtenfels und Peter Ehrl vom Ernst-Kühner-Automatenservice entstanden. "Früher kamen dort Sargnägel raus, jetzt Leben", sagt Ehrl. Mit den Einnahmen werden Klimaschutzprojekte an Schulen unterstützt. Wenn das Projekt erfolgreich ist, sollen in Zukunft noch mehr Automaten aufgestellt werden. js