In den Kunstsammlungen der Veste ist die Studioausstellung "Schön wie ein Schadow. Das Porträt der Fortunata von Friedrich Müller" zu sehen. Begleitend zur Ausstellung findet ein Online-Kurzvortrag mit anschließender Diskussion am Dienstag, 8. Juni, 18 Uhr, statt. Cordula Grewe spricht "Vom romantischen Rebellen zum Düsseldorfer Malerfürsten". Schadow-Expertin Grewe skizziert in ihrem Einführungsvortrag Schadows künstlerische Entwicklung von seinen Berliner Anfängen und Jahren als Lukasbruder in Rom bis zu seinem beruflichen Aufstieg zum Akademiedirektor und den Spannungen in der Düsseldorfer Kunstszene im Vormärz. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung per E-Mail an sekretariat@kunstsammlungen-coburg.de. Der Vortrag findet via Zoom statt. Foto: Kunstsammlungen