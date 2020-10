An einem Astroabend für Jugendliche ab zwölf Jahre bietet die Volkssternwarte am Freitag, 16. Oktober, eine teleskopische Reise durchs All. Neben der Beobachtung spektakulärer Himmelsobjekte wie Mars und der Andromedagalaxie, wird es vor allem um die Frage nach außerirdischem Leben in unserem Sonnensystem gehen. Die Veranstaltung findet von 19 bis 21 Uhr in der Sternwarte in der Löwenstraße 15 statt. Anmeldung ist über die Volkshochschule unter Telefon 09561/8825-0 oder online www.vhs-coburg.de möglich. red