Unter dem Logo der biblischen Kundschafter und dem Slogan "Von Kennern geschätzt, bei Freunden beliebt" wird die heimatgeschichtliche Zeitschrift "Vom Main zum Jura" seit Jahren vom ehemaligen Diözesanarchivdirektor Josef Urban (Eggolsheim) herausgeben. Über 3200 Seiten sind seit 1985 in 28 Heften zusammengekommen.

72 Autoren aus der Geschichts- und Heimatforschung haben dafür in ihrer Freizeit gearbeitet. Über 1500 Fotos, von 2012 an auch in Farbe, illustrieren dieses einzigartige Kompendium an Heimatgeschichte.

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die noch vorhandenen älteren Exemplare preisgünstig an Interessenten abzugeben, vor allem an solche, die die Zeitschrift noch nicht kennen. Denn mit Heft 29 (2020) wird ein umfangreiches Heft unter anderem . mit den Themen "Klein-Vierzehnheiligen - Schirnaidel", dem Schießberg bei Eggolsheim in geologischer, archäologischer und historischer Betrachtung und der Wasserversorgung auf dem Jura bis in die Fränkische Schweiz gerade vorbereitet. Ende November soll es vorliegen.

So lädt der Herausgeber ein, sich auf eine literarische Reise zu den Barockmartern am Obermain (Heft 7) zu machen oder zum Reichsarbeitsdienstlager Frauendorf mit einem Bericht über den Nationalsozialismus in Oberfranken (Heft 12) bis hin zu dem mit Champagner und Zyankali endenden Kunstraub der Nazis auf Schloss Banz (Heft 23). Jüdische Geschichte am Obermain (Hefte 8, 10), Langheimer Klostergeschichte (Hefte 18, 26, 27) und die Heil- und Pflegeanstalt Kutzenberg (Hefte 22, 27) werden ebenso bearbeitet wie Thomas Dehler, der am 21. Juli 1967 im Schwimmbad von Streitberg starb (Heft 16/17).

Bezug

Nicht dicke Wälzer erwarten den Leser, sondern gut gestaltete Hefte, die leicht im Urlaubsgepäck zu verstauen sind, um sich einmal mit nicht alltäglichen Themen Ablenkung und auch Weiterbildung zu verschaffen. Interessenten wenden sich an Josef Urban, Schillerstraße 15, 91 330 Eggolsheim; E-Mail josef.urban@yahoo.de. red