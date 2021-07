Hammelburg 02.07.2021

Vom Klaushof zum Rosengarten

Der Rhönklub-Zweigverein Hammelburg bietet am Mittwoch, 21. Juli, eine Wanderung vom Klaushof über Salinenblick und Rosengarten zum Tennis-Café an. Abfahrt ist um 13 Uhr am Bleichrasen. Eine Anmeldung...