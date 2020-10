"Vom Kern bis zur Blüte" - so lautete das Motto einer Aktion der Kinderfeuerwehr Ludwigschorgast um Daniela Wagner. Dabei konnten die Kleinen vieles über das Wachstum der Sonnenblumen lernen. Päckchen mit Saatgut hatte Lukas Ott zur Verfügung gestellt. Die Buben und Mädchen hegten und pflegten die Pflanzen. Auch Lena (links) und Ronja Walter brachten die Samen an einem sonnigen Platz im Garten in die Erde. Bald sprießten die ersten Pflänzchen. "Wichtig war das regelmäßige Gießen", sagten die Geschwister. Jetzt ragen die Blumen über zwei Meter in die Höhe und versorgen Insekten und Vögel mit Nahrung. Foto: Tobias Braunersreuther