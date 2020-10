Auch am kommenden Sonntag hat das Heimatmuseum in Weisendorf geöffnet. Als Schwerpunktthema wurde dieses Mal "Vom Grabstock zu Pflug und Leiterwagen" gewählt.

Schon sehr früh entdeckten die ersten sesshaften Menschen, dass es von Vorteil ist, die aufgehobenen Getreidekörner nicht einfach über die Erde zu streuen, sondern den Boden aufzuritzen und dort die Körner einzubringen. Die ersten bekannten Methoden waren die Verwendung von Grab- oder Furchenstock, die zu gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten verbessert wurden.

Pflüge wurden schon seit der Jungsteinzeit verwendet. Besonders erfindungsreich waren die Kelten. Sie verwendeten Pflüge, an denen beidseitig Räder angebracht waren, was die Arbeit leichter und schneller machte. Auch kamen sie auf die Idee, die Form des Pfluges zu einer sogenannten Handschale zu verändern, welche den Boden nicht nur aufritzte, sondern auch den aufgeritzten Boden wendete, so dass sich der Getreideertrag wesentlich erhöhte.

Ab dem 18.Jahrhundert verteilte man den Stallmist vor dem Pflügen auf dem Feld und verwendete einen Dungableger am Pflug, welcher beim Pflügen den vorher verteilten Mist in die Rinne vor der nächsten Schollenreihe legte und dadurch die Düngeeffizenz erhöhte.

Jedoch fehlten den immer intensiver genutzten Böden die Mineralstoffe. In diesem Zusammenhang entwickelte sich im 19. Jahrhundert, beflügelt durch immer mehr Forschungsergebnisse, die Mineraldüngerindustrie, die auch heute noch der Bevölkerung eine auskömmliche Ernährung sichert.

Information

Unter den Corona-Bestimmungen kann das Museum des Weisendorfer Heimatvereins am Reuther Weg 16 geöffnet werden. Die Ausstellung ist an diesem Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Gäste können im Außenbereich bewirtet werden, für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Es wird gebeten, die bestehenden Vorschriften bezüglich des Coronavirus zu beachten.