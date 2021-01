Wie geht es weiter im Finanzskandal im Bamberger Rathaus? Volt Bamberg, im Stadtrat vertreten durch Hans-Georg Brünker, hat zehn Punkte formuliert, "die nun befolgt werden sollten, um die Aufklärung des ganzen Sachverhaltes voranzubringen", wie Brünker schreibt. "Dabei geht es uns vor allem um Transparenz und Geschwindigkeit".

Zum einen, so Brünker, müssten alle Fakten auf den Tisch. So sei bereits verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass anscheinend Personen, die die Zahlungen betroffen haben, nach Einstellung der Zahlungen Anfang 2020 im Eilverfahren befördert wurden. "Sollte sich dies als zutreffend herausstellen, so ist sicherlich auch die in Bamberg gepflegte Beförderungspraxis genauer zu beleuchten", sagt Brünker.

Vor allem müsse aber geklärt werden, welche Strukturen zu eventuellen Verfehlungen geführt haben und wer hierfür die Verantwortung trägt. Brünker: "Es darf keinesfalls sein, dass nur nach einem Bauernopfer gesucht wird. Sollte es über Jahre hinweg zu strafrechtlich relevanten Verfehlungen gekommen sein, so muss dies entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen." Nachfolgend die zehn Schritte, die aus Sicht von Volt nun notwendig sind. Die teilweise Umsetzung der Punkte drei und vier hat Oberbürgermeister Andreas Starke bereits selbst in einem Schreiben an alle Stadträte angekündigt.

1) Rückhaltlose Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft hinsichtlich der Frage, ob in diesem Zusammenhang gegen geltendes Recht verstoßen worden ist.

2) Eine Überprüfung, ob 2011 bis 2017 weitere fragwürdige Zahlungen geleistet wurden, ist notwendig, da der Bayerische Kommunale Prüfverband nur stichprobenartig prüfen konnte. Dies darf aber nicht zu einer Verzögerung bei der Klärung der Frage führen, wer für die bereits bekannten Sachverhalte die Verantwortung trägt.

3) Noch im Januar sollte eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses unter Beteiligung aller Stadträte stattfinden, möglichst auch unter Beteiligung der Öffentlichkeit.

4) Umgehende Aushändigung des kompletten Rechnungsprüfungsberichtes an alle Stadträte.

5) Veröffentlichung aller Teile des Rechnungsprüfungsberichtes, die unter Wahrung des Datenschutzes veröffentlicht werden können.

6) Noch im Januar Bericht aller Referenten vor dem Rechnungsprüfungsausschuss, in deren Bereich fragliche Zahlungen fallen.

7) Überprüfung, ob weitere Zahlungen im Zeitraum der Überprüfung (2011-2017) fraglich waren (die Prüfung umfasste nur Stichproben). Überprüfung, welche fraglichen Zahlungen seit dem Jahr 2017 geleistet wurden.

8) Überprüfung, ob die Praxis inzwischen, wie von der Verwaltung veröffentlicht, komplett eingestellt worden ist.

9) Überprüfung, ob den betreffenden Personen seit dem Ende des Prüfzeitraumes (2017) und gegebenenfalls nach einem späteren Ende der Beendigung der Zahlungen auf anderem Wege Vorteile zuteilwurden.

10) Klärung der Verantwortlichkeiten und der strukturellen Hintergründe, welche zu dieser Praxis geführt haben. red