Bayreuth 07.12.2020

Verkehrspolizei

Volltrunken und ohne gültige Papiere auf der Autobahn

Am Samstagabend haben mehrere Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth an der Autobahnanschlussstelle Bayreuth-Süd einen 27-jährigen Fahrzeugführer aus Pakistan gestoppt, welcher auf der A 9 in Richtung No...