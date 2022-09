Seit Ende März laufen die Bauarbeiten im Zuge der Staatsstraße 2290 zwischen Waldberg und Sandberg, seit Mitte April ist der Streckenabschnitt deshalb voll für den Verkehr gesperrt.

Die Vollsperrung, die am 12. September wieder aufgehoben werden sollte, verlängert sich nun um knapp drei Wochen bis zum 1. Oktober, teilt das Staatliche Bauamt Schweinfurt mit. Grund dafür sind größere coronabedingte Personalausfälle bei der Baufirma. In der zweiten Septemberhälfte ist nun geplant, die Arbeiten im Seitenbereich durchzuführen, also Bankette, Gräben, Mulden und Oberboden anzulegen, die Straßennmarkierung aufzubringen und die Schutzplanken aufzustellen.

Umleitung bleibt bestehen

Die eingerichtete Umleitung bleibt deshalb weiterhin bestehen und führt ab Waldberg über die Staatsstraße 2290 bis zum Abzweig mit der Staatsstraße 2267 bei Gefäll. Über die Staatsstraße 2267 läuft die Umleitung weiter über Premich bis zum Abzweig der Staatsstraße 2288 und ab diesem Abzweig weiter über die Staatsstraße 2288 über Schmalwasser nach Sandberg. In der Ortsdurchfahrt kehrt die Umleitungsstrecke wieder zurück auf die Staatsstraße 2290. Von Sandberg kommend führt die Umleitung nach Waldberg in entgegengesetzter Richtung. red