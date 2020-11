Stegaurach vor 13 Stunden

Sanierungsarbeiten

Vollsperrung der Anschlussstelle Stegaurach

Das Staatliche Bauamt Bamberg führt ab heutigem Mittwoch bis voraussichtlich 18. November Fahrbahnsanierungsarbeiten an der B 22 in der Anschlussstelle Stegaurach durch. Hierfür muss der bestehende As...