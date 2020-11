Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird in der Nacht vom Samstag, 28. November, ab 20 Uhr zum Sonntag, 29. November, circa 10 Uhr der neue Stahlüberbau des Bauwerks BW 347a im Zuge der Kreisstraße ERH 22 zwischen Elsendorf und Buchfeld montiert. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken geleitet, teilt die A 3-Nordbayern-GmbH & Co. KG mit.

Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Schlüsselfeld (77). Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U 11 geführt und an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord (78) wieder zurück auf die A 3 geleitet.

Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord (78). Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U 88 geführt und an der Anschlussstelle Schlüsselfeld (77) wieder zurück auf die A 3 geleitet.

Die Kreisstraße zwischen Elsendorf und Buchfeld bleibt bis zur geplanten Fertigstellung des neuen Überführungsbauwerks voraussichtlich bis Ende März 2021 bestehen. Eine Umleitungsstrecke über Buchfeld - Ailsbach - Unterwinterbach - Frim mersdorf - Hermersdorf - Dutendorf - Oberwinterbach - Ochsenschenkel - Gleißenberg - Schlüsselfeld - Attelsdorf - El- sendorf ist ausgeschildert.

Rastanlage rechtzeitig verlassen

Die A 3-Nordbayern-GmbH & Co. KG dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle. Den Besuchern der Tank- und Rastanlage Steigerwald wird empfohlen, mit ihren Fahrzeugen die Tank- und Rastanlage am morgigen Samstag bis 19 Uhr zu verlassen, da ein Ausfahren aus der Anlage auf die A 3 nach Einrichtung der Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Höchstadt Nord und Schlüsselfeld erst wieder am Sonntag, 29. November, voraussichtlich gegen 10 Uhr möglich ist. Dies betrifft sowohl die Richtungsfahrbahn Nürnberg als auch die Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main. red