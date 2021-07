Nachdem in den letzten Tagen bereits die Verbindungsspange bei Sandhof komplett ausgebaut und grundhaft erneuert wurde, beginnt nun am Freitag, 16. Juli, die Sanierung der Bundesstraße zwischen Ebern und Rentweinsdorf. Bis Mitte September soll auf der B 279 in vier Abschnitten auf einer Gesamtlänge von rund vier Kilometern die Deckschicht erneuert, der Oberbau der Straße in weiten Teilen verstärkt und Schutzplanken dementsprechend hergerichtet werden. Die B 279 ist währenddessen zwischen der Brücke über die St 2278 bei Ebern und einschließlich der Ortsdurchfahrt Rentweinsdorf voll gesperrt. Eine großräumige Umleitung wird über die gesamte Bauzeit - ab 16. Juli bis voraussichtlich Mitte September - eingerichtet und erfolgt: Von Rentweinsdorf bis Baunach über die B 279. Anschließend führt die Umleitung über die Kreisstraße BA 16 nach Breitengüßbach, die Bundesstraße B 4 bis Kaltenbrunn und die Staatsstraße St 2278 bis Ebern. Über die Kreisstraße HAS 49 gelangt man dann wieder zur B 279. Die Staatsstraße St 2274 bei Rentweinsdorf wird über die gesamte Bauzeit befahrbar sein. Ab Freitag bis voraussichtlich Sonntag, 25. Juli, wird die Bundesstraße zunächst zwischen der Brücke über die St 2278 bis zur Einmündung in die Carl-Benz-Straße saniert. Die Carl-Benz-Straße wird währenddessen weiterhin befahrbar sein. Die kleinräumige Umleitung führt über die St 2278 aus Fahrtrichtung Bamberg vom Sandhof über die Heubacher Straße zur Carl-Benz-Straße auf die B 279. Aus Fahrtrichtung Fulda erfolgt die Umleitung über die St 2278 und die vier innerstädtischen Kreisel nach Untermerzbach und Kaltenbrunn, teilt das Straßenbauamt Schweinfurt mit. red