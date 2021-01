Instandsetzungsarbeiten an der Hauptfahrbahn erfordern dieses Wochenende die Sperrung der A 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken in Fahrtrichtung Würzburg. Die Vollsperrung erfolgt in der Zeit von Samstag, 30. Januar, ab 8 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 31. Januar, um 8 Uhr. Dies teilt die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern, in einer Pressemitteilung mit.

Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Würzburg werden in diesem Zeitraum über die Bedarfsumleitung U 54 von der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers zur Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken geleitet.

Tags zuvor nur einspurig

Vor der Vollsperrung erfordern Instandsetzungsarbeiten ab Freitag, 29. Januar, ab 8 Uhr, bis Samstag, 30. Januar, um ca. 8 Uhr, zusätzlich eine einstreifige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Würzburg. Der Parkplatz Volkersberg (Fahrtrichtung Würzburg) ist ab Donnerstag, 28. Januar, bis Sonntag, 31. Januar, ebenfalls gesperrt.

Erhöhte Aufmerksamkeit

Die Fahrtrichtung Fulda ist durch die Baumaßnahme nicht betroffen. Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich. red