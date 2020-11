Im Rahmen der Sanierung der Trinkwasserleitung in Gößweinstein wird als nächster Schritt mit den Bauarbeiten in der Pezoldstraße begonnen.

Für den ersten Teilabschnitt, Pezoldstraße 41 bis 16 (von Tankstelle bis Café Wirth), wird die Ortsdurchfahrt in der Zeit von Montag, 9. November, bis zum 18. Dezember vollständig gesperrt. Die Zufahrt der Anwohner zu ihren Grundstücken und zu den Geschäften ist laut Zweckverband zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe gewährleistet. Zudem wird für diesen Zeitraum in der Gartenstraße eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Die Gartenstraße kann während der Bauarbeiten nur ortsauswärts befahren werden. Die Umleitung erfolgt von Ebermannstadt/Moggast kommend über die Sachsenmühle auf die B 470.

Busse werden umgeleitet

Wegen der umfangreichen Bauarbeiten sind laut Mitteilung des Landratsamts Forchheim ab Montag auch Änderungen im Buslinienverkehr erforderlich. Auf allen Fahrten der Buslinien 226 und 389 entfällt die Haltestelle "Abzw. Etzdorf". Gleiches gilt für den Direktbus von Gößweinstein nach Ebermannstadt. Der Direktbus bedient die Haltestellen "Am Büchenstock", "Freibad" und "Gasthof zur Post". Auf der Fahrt der Linie 389 um 6.22 Uhr ab Pegnitz wird in Gößweinstein nur die Haltestelle "Am Büchenstock" bedient.

Die Linie 234

Auch auf der Linie 234 kommt es zu Änderungen. Auf der Fahrt, die gemäß Fahrplan um 6.42 Uhr an der Haltestelle "Gasthof zur Post" beginnen würde, entfällt diese Haltestelle; die Linie beginnt an der Haltestelle "Abzw. Etzdorf". Schüler, die üblicherweise an der Haltestelle "Abzw. Etzdorf" zusteigen, können diese Fahrt um 6.43 Uhr nutzen. Die Fahrt um 6.33 Uhr ab Neudorfer Höhe lässt alle Haltestellen in Gößweinstein aus. Die Fahrt 13.02 Uhr ab Ebermannstadt nach Neudorf bedient in Gößweinstein die Haltestelle "Abzw. Etzdorf" nicht, alle weiteren jedoch schon. Schüler, die an der Haltestelle "Abzw. Etzdorf" aussteigen möchten, werden auf die Fahrt um 13.02 Uhr ab Ebermannstadt verwiesen, die über Birkenreuth und Trainmeusel führt. Diese Fahrt wiederum bedient die Haltestelle "Gasthof zur Post" nicht. Auf allen Fahrten am Wochenende entfällt die Haltestelle "Abzw. Etzdorf". red