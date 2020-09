Am Samstag, 26. September, starten an der Volkshochschule Kurse für Kinder (fünf bis zwölf Jahre). Von 14 bis 16 Uhr gibt es einen Kurs RollerKIDS Inline Skating-Training, bei dem sicheres Fahren und auch Bremsen geübt wird. Eigene Inliner sowie Schutzausrüstung sollen mitgebracht werden. Außerdem kann ab 16.30 Uhr (bis 18 Uhr) ein Scooter-Training besucht werden, bei dem ein Scooter mitgebracht werden soll. Für beide Veranstaltungen gilt: Treffpunkt am Busplatz der Grundschule am Mönchsturm mit Helm, Maske sowie Getränk mitbringen. Bei Voranmeldung im vhs-Büro kann die weitere Ausrüstung auch kostenfrei geliehen werden. Anmeldung im vhs-Büro unter Tel.: 09732/902 434 und unter www.vhs-kisshab.de http www.vhs-kisshab.de . Die beiden Kurse werden am selben Tag vormittags in Bad Kissingen durchgeführt. Anmeldung ist auch hier noch möglich. Auskunft unter Tel.: 0971/807 42 11. sek