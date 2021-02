Wildvögel brauchen das ganze Jahr über Wasser. Bei Schnee und Eis haben es die Tiere schwer, frisches Wasser zu finden. Durst haben sie trotzdem, besonders wenn gefüttert wird, teilt der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Coburg, mit und gibt Tipps zum Aufstellen von eisfreien Wassertränken im Winter.

Sind natürliche Pfützen und andere Trinkstellen wie Teiche und Seen zugefroren, geraten die Tiere in Bedrängnis. "Notfalls fressen Vögel auch frischen Schnee und stillen so ihren Durst. Ist der Schnee aber vereist oder stark verschmutzt, hilft er ihnen wenig", weiß Stefan Beyer vom Bund Naturschutz.

Ist Wasser in der Wasserschale gefroren, ist die einfachste Lösung, das Eis zu entfernen und frisches, lauwarmes Wasser nachzufüllen. Einen einfachen Tipp hat Beyer: "Wassertränken können mithilfe einer Kerze oder eines Grablichtes lange eisfrei gehalten werden. Das Grablicht am besten in einen Betonring oder durchlöcherten Übertopf stellen, damit der Luftaustausch gewährleistet bleibt und die Kerze nicht ausgeht. Eine flache Keramikschale mit Wasser wird dann einfach daraufgestellt." Das Wasser muss auch bei dieser Vorrichtung täglich gewechselt werden. Nicht nur, weil es über Nacht wieder zufriert, sondern aus hygienischen Gründen. Saubere Trinkstellen verhindern das Übertragen von Krankheiten. red