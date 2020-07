Kirche als wachsender, sich entwickelnder Garten oder als durchlässiger Kreis aktiv sich einbringender Menschen um den Mittelpunkt Jesus Christus - die Mitglieder des Dekanatsausschusses des evangelischen Dekanats Lohr entwickelten während eines Klausurtages am 18. Juli in Bad Brückenau eigene Visionen von "Kirche". "Ich sehe mich in eine Landschaft gestellt, mit der Aufgabe des Gärtners, der sät, gießt, das Wachstum unterstützt", erläuterte der stellvertretende Dekan, Pfarrer Bernd Töpfer (Marktheidenfeld). Pfarrer Niels Hönerlage (Weißenbach) brachte positive Erfahrungen aus dem Gemeindeleben im Dekanatsnorden ein: "Projektkirche - Gottesdienste zu bestimmten Anlässen, die sonntäglichen Gottesdienste ergänzend: hier sehe ich gute Entwicklungsmöglichkeiten."

Manuela Weber (Gemünden) und Martin Hentschel (Geroda), beide neben Dekan Till Roth (Lohr) im Präsidium des evangelischen Dekanatsbezirks Lohr, betonten die Bedeutung von Gemeinschaft für eine Kirche, die die Frohe Botschaft ausstrahlen will. "Eine einladende Kirche sehe ich vor mir - interessant auch für Menschen, die bisher noch wenige Erfahrungen mit Jesus Christus gemacht haben", betonte Eva Loewens (Hammelburg). Sabine Schroll (Bad Brückenau) und Christina Köhler (Völkersleier) dachten über den eigenen Beitrag zu Gemeinde und Kirche nach: "Sich zurücknehmen können, Vertrauen zu anderen zeigen und doch, falls erforderlich, die eigenen Ansichten deutlich ausdrücken - hier ist die Balance wichtig."

Der Dekanatsbezirk Lohr erstreckt sich von Marktheidenfeld bis Wildflecken, von Rothenbuch bis Geroda; gut 17 500 evangelische Kirchenmitglieder sind in ihm beheimatet. Der Dekanatsausschuss hat als ständiges Leitungsgremium der Dekanatssynode die Aufgabe, die kirchliche Arbeit im Dekanatsbezirk zu koordinieren und zu planen. red