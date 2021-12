Stimmgewaltig, virtuos und charmant wird es am Freitag, 7. Januar, um 19.30 Uhr mit dem Ladies-Classic-Quartett im Rossini-Saal. Gäste des Winterzauberkonzertes dürfen sich auf eine Kombination aus Gesang, Violine, Harfe und Klavier freuen, so die Pressemeldung der Bayerischen Staatsbad GmbH. Es erklingen bekannte Werke sowie Stücke in neuen, eigenen Arrangements oder große Potpourris aus dem Reich der Operette. Karten sind in der Tourist-Information, unter Tel.: 0971/804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Es gilt 2G plus. Foto: Katrin Lautenbach