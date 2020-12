Der TSV Nüdlingen veranstaltet jedes Jahr auf seinem Sportgelände eine Weihnachtsfeier für seine Jüngsten. Doch heuer war alles etwas anders. Jedes Kind saß mit seinen Eltern zuhause vor dem PC, Laptop oder Tablet und konnte über eine Konferenzschaltung an der ersten "virtuellen Weihnachtsfeier" der U7 teilnehmen. Alle Kinder waren hellauf begeistert und folgten mit viel Freude dem Programm, das sich ihre Trainer Wolfgang Wilm und Michael Weisenberger ausgedacht hatten.

So wurde gemeinsam gesungen, eine Geschichte vorgelesen und ein Gedicht von einem jungen Spieler vorgetragen. Ein Highlight war das Zusammenbauen einer "Druckluftrakete", deren einzelne Bastelschritte Markus Dietz den Kindern über die Bildschirme zeigte und auf sehr lustige Art erklärte. Zum Schluss wurden natürlich noch die Geschenke für jeden einzelnen gewichtelt. Und auch wenn die Präsente nicht sofort an die Kinder übergeben werden konnten, sondern leider später verteilt werden müssen, wuchs dadurch die Vorfreude nur umso mehr. So konnte den Kindern eine gemeinsame Feier zu dem bevorstehenden Weihnachtsfest ermöglicht werden. red