Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (ZV StUB) lädt am Dienstag, 6. Oktober, zu einem virtuellen Lokalforum ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Gleis- und Haltestellenlage der Stadt-Umland-Bahn südlich des Herzogenauracher Ortsteils Haundorf. Beginn ist um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist bis 28. September möglich.

Nach dem positiven Abschluss des Raumordnungsverfahrens zu Beginn dieses Jahres wird die Straßenbahnverbindung von Nürnberg über Erlangen nach Herzogenaurach nun zentimetergenau geplant. "Bei unserer gemeinsamen Besichtigung des Herzogenauracher Ortsteils Haundorf im letzten Jahr haben wir noch über die grobe Streckenführung der Stadt-Umland-Bahn gesprochen. Jetzt möchten wir uns mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam über die detaillierte Gleis- und Haltestellenlage austauschen und weitere Ideen für die Planungen der StUB aufnehmen. Aufgrund der aktuellen Situation hinsichtlich des Coronavirus können wir uns dieses Mal leider nicht vor Ort treffen und laden daher zu einer rein virtuellen Veranstaltung ein", erklärt German Hacker, Verbandsvorsitzender des ZV StUB und Erster Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach.

Das Raumordnungsverfahren (ROV) beurteilt bauliche Vorhaben, die eine überörtliche Bedeutung haben, auf ihre Raumverträglichkeit nach dem Bayerischen Landesplanungsgesetz. Beteiligt werden sollen alle von der raumbedeutsamen Maßnahme berührten öffentlichen Planungsträger. Seitens der Landesplanungsbehörde werden die verschiedenen fachlichen Interessen abgewogen. Das Verfahren wird mit einer landesplanerischen Beurteilung, das heißt einer Befürwortung ohne oder unter Auflagen bzw. einer Ablehnung, abgeschlossen. Die Landesplanungsbehörde hat die Vorzugstrasse der Stadt-Umland-Bahn im Januar als raumverträglich beurteilt und Maßgaben sowie Hinweise für die weitere Planung formuliert.

Kontakt

Interessenten können per Computer oder Telefon teilnehmen. Das virtuelle Lokalforum zum Streckenabschnitt im Bereich Haundorf findet am Dienstag, 6. Oktober, um 17 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bis Montag, 28. September, beim Zweckverband Stadt-Umland-Bahn per E-Mail (info@stadtumlandbahn.de) oder Telefon (09131/933084 0) möglich.

Weitere Details erhalten die Teilnehmenden nach der Anmeldung. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. red