Der Sonntag, 13. September, ist Tag des offenen Denkmals. Die Creapolis der Hochschule Coburg eröffnet an diesem Tag einen ganz besonderen Blick in ein Denkmal: in die Kühlhalle des ehemaligen Schlachthofs. Sie wird gerade umgebaut und ist deshalb nicht zugänglich. Creapolis will deshalb den virtuellen Zugang ermöglichen: Neben einem Rundgang wird es drei Vorträge zur historischen Bausubstanz, die künftige Nutzung des Areals und die Entstehung des virtuellen Rundgangs geben. Die Kühlhalle soll in Zukunft die Creapolis als Vernetzungsplattform der Hochschule Coburg und Zukunft.Coburg.Digital, das digitale Gründerzentrum der Stadt und des Landkreises Coburg, beheimaten. Für den virtuellen Rundgang am Sonntag, 14.45 Uhr, muss man sich per Internet unter www.creapolis-coburg.de anmelden. Die Zugangsdaten werden dann per E-Mail zugeschickt. red