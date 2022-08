Nach dem großartigen Erfolg 2019 und 2021 findet derzeit vom 13 bis 21. August zum dritten Mal die Internationale Violinakademie und Wettbewerb in der Bayerischen Musikakademie statt. Zu den auch in diesem Jahr wieder lehrenden Dozenten der ersten Violinakademie konnten weitere renommierte Pädagogen und Interpreten gewonnen werden, die ganz unterschiedlichen Violinschulen entstammen und somit eine Diversität geigerischer Tradition verkörpern. Dieser einmalige Meisterkurs endet mit einem Abschlusskonzert am Sonntag, 21. August, um 15 Uhr, bei dem die Teilnehmer aus aller Welt ihr Können unter Beweis stellen. Die erste Runde des internationalen Wettbewerbs, welcher auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist, beginnt am Montag, 22. August, um 10.30 Uhr und endet mit dem Finale am 24. August um 13 Uhr. Alle Veranstaltungen finden im Großen Saal der Musikakademie statt. red/Foto: Werner Vogel