Am 1. September konnte der Markt Oberthulba vier neue Mitarbeiterinnen begrüßen. Susanne Weber und Petra Büchner gehören seit September zum Team der Mittagsverpflegung in der Grund- und Mittelschule Thulbatal. Das Mittagessen wird von Montag bis Donnerstag täglich frisch in der Küche der Mehrzweckhalle zubereitet und im dortigen Wirtschaftsraum den Kindern serviert. Mit einem abwechslungsreichen Speiseplan, frischen regionalen Produkten, freut sich das Team auf seine kleinen Gäste. Auch im Sekretariat gibt es mit Martina Hüttl eine weitere Ansprechpartnerin im Vorzimmer von Bürgermeister Mario Götz. Gemeinsam mit Susanne Hämel wird Martina Hüttl die Aufgaben der Assistenz übernehmen. Im Rahmen des Jobsharings wurde dieser Arbeitsplatz in zwei Teilzeitstellen umgewandelt.

Für Valentina Krumm startete am 1. September die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim Markt Oberthulba. In der dreijährigen Ausbildung wird der Aufbau einer Behörde erläutert und vermittelt, wie die gesetzlichen Bestimmungen systematisch anzuwenden und umzusetzen sind.

Ein besonderer Glückwunsch ging an die Geschäftsleiterin Nicole Wehner, die erfolgreich die Prüfung zur Standesbeamtin bestanden hat. Auch die Mitarbeiter im Bauwesen freuten sich auf Simone Kreile, die aus der Elternzeit zurückgekehrt ist.

Bürgermeister Götz wünschte den neuen Kolleginnen einen erfolgreichen Start. red