In sehr zentraler Lage im Küpser Kernort entsteht derzeit das kleine Baugebiet "Zettlitzweg/Melanger", mit dem vier neue Baurechte entwickelt werden. Dank des Entgegenkommens der Grundstückseigentümer konnte die Marktgemeinde die rund 3300 Quadratmeter große Fläche erwerben und mit einem Bebauungsplan vier Bauwerbern die Möglichkeit zur Schaffung von Einfamilienwohnhäusern ermöglichen. Die Firma Krumpholz führt derzeit die Erschließungsarbeiten durch, die bis Anfang 2021 abgeschlossen sein sollen.

Bürgermeister Bernd Rebhan dankte dem Unternehmen für die zügige Erledigung des Auftrages. Ein kurzes Straßenstück wird vom Zettlitzweg aus geschaffen, dazu werden Mischwasserkanal und Wasserleitung neu verlegt. Zwei neue Straßenleuchten werden gesetzt und die Voraussetzungen für einen Glasfaseranschluss mit der Verlegung von Leerrohren geschaffen. Unter der Leitung vom Ingenieurbüro IVS aus Kronach werden rund 290 000 Euro investiert, um die in zentraler Lage an der Schule liegende Fläche zu erschließen. Der in die Jahre gekommene Zaun, der das Baugebiet vom Friedhof trennt, wurde ebenfalls entfernt. Mit einer neuen Hecke soll eine Einfriedung und damit eine optische Trennung entstehen. Auch der Grüngutbehälter auf dem Friedhof wird im Zuge der Arbeiten saniert. Die bisherigen Holzpalisaden sind morsch und müssen ersetzt werden.

Bereits erledigt sind die Anschlussarbeiten hin zum Melanger. Derzeit erfolgen die Leitungsanschlüsse im Bereich Zettlitzweg. Deswegen müsse eine Sperrung für den durchfahrenden Verkehr erfolgen. red