Nach nur drei Monaten Bauzeit konnten die Bauarbeiten für das kleine Baugebiet "Zettlitzweg/Melanger" weitgehend fertiggestellt werden. Noch kurz vor Weihnachten wurde durch die Firma Krumpholz die neue Straße vom Zettlitzweg her asphaltiert. Somit befinden sich die geplanten Erschließungsmaßnahmen voll im Zeitplan.

Im kommenden Jahr sind noch kleinere Restarbeiten wie die Errichtung der Straßenbeleuchtung sowie das Pflanzen einer Hecke zum Friedhof vorgesehen. Außerdem werden der Eingangsbereich zum Friedhof mit einer Sandsteinmauer abgegrenzt und der dortige Grüngutbehälter neu gestaltet.

Für die Erschließung der 3300 Quadratmeter großen Fläche in Nähe der Schule unter der Leitung vom Ingenieurbüro IVS aus Kronach wurden rund 290 000 Euro durch die Marktgemeinde Küps investiert. Hierfür konnten in kurzer Zeit vier neue Baurechte für Einfamilienwohnhäuser in sehr zentraler Lage im Kernort Küps geschaffen werden.

Innerhalb kürzester Zeit waren die vier Grundstücke vergeben. Da bereits Bauanträge gestellt wurden, werden im kommenden Jahr bereits die ersten Häuser entstehen. Neben Mischwasserkanal, Wasserleitung und Strom verlegte die Baufirma auch Leerrohre für einen leistungsfähigen Breitbandanschluss.

Der Markt Küps hat sich zum Ziel gesetzt, die Versorgung mit Glasfaseranschlüssen weiter zu verbessern. red