Im Landkreis befinden sich nach wie vor die staatliche Asylunterkunft in Forchheim und die Unterkunft in Hausen in Quarantäne. Dies teilte das Landratsamt Forchheim mit. Folgende Schulklassen befinden sich ebenfalls in Quarantäne: Realschule Ebermannstadt: 1x Jahrgangsstufe 5, 7, 9 und 10; Berufsschule und FOS Forchheim: 4; Herder Gymnasium Forchheim: Q12 und Q11 teilweise; Realschule Forchheim: 1x Jahrgangsstufe 7, 8 und 9; Gymnasium Fränkische Schweiz: 2x Jahrgangsstufe 10; Mittelschule Ebermannstadt: 1x Jahrgangsstufe 5, 4x Jahrgangsstufe 7, 1x Jahrgangsstufe 8, 1x Jahrgangsstufe 9 und seit heute 2x Jahrgangsstufe 10; Ehrenbürg-Gymnasium: Q11 teilweise; Ritter-von-Traitteur-Schule: 1x Jahrgangsstufe 7 und 9; Grundschule Reuth: 1x Jahrgangsstufe 3; Mittelschule Neunkirchen: 1x Jahrgangsstufe 6; Hainbrunnenschule: 1 Klasse. Ebenfalls neu hinzugekommen sind an der Adalbert-Stifter-Schule Forchheim 1x Jahrgangsstufe 6 und an der Mittelschule Gößweinstein 1x Jahrgangsstufe 8. red