Vielleicht zeigt sich der Türkenbund

Mit etwas Glück können die Teilnehmer einer Exkursion des Landesbunds für Vogelschutz und der Bayerischen Staatsforsten am Dienstag, 16. Juni, ab 18.30 Uhr auch blühenden Türkenbund sehen. Für die kostenfreie Veranstaltung "Waldbewirtschaftung und Artenschutz: Wie geht das zusammen?" kann man sich unter Telefon 09561/407970 oder per E-Mail an coburg@lbv.de anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 beschränkt. Festes Schuhwerk, Regenschutz und einen Mund-Nasen-Schutz sollte jeder dabei haben. Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Albert Schrenker von den Staatsforsten wird bei einer Runde durch den Taimbacher Forst über Trollblumen, Türkenbund, Wildkatze und Mopsfledermaus sprechen und am Forsthaus Taimbach Fragen zur Forstwirtschaft beantworten. "Die Verknüpfung einer nachhaltigen Holznutzung und Jagd mit den Zielen des Arten- und Biotopschutzes ist oftmals sehr spannend, zum Teil auch konfliktträchtig und bedarf eines intensiven gedanklichen Austausches aller Beteiligten", sagt Albert Schrenker. Bei starkem Regen findet die Veranstaltung nicht statt. Foto: LBV Coburg