Treue Mitglieder wurden beim Verein für Gartenbau und Landespflege Westheim geehrt. Über die Ehrung für 15-jährige Mitgliedschaft im Verein freuten sich Gudrun Cimander, Gerda Pfeiffer, Matthias Scherpf und Hildegard Sternowski. Sie bekamen die Urkunde und Ehrennadel in Bronze.

Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung von Erhard Schmitt für 40-jährige Mitgliedschaft, er erhielt die Urkunde und Ehrennadel in Gold. In diesem Jahr plant der Verein unter anderem einen Tagesausflug nach Himmelstadt, eine Weinbergswanderung und ein Mostfest mit Pflanzentauschbörse im Rahmen des Hofflohmarktes. Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es reichlich Gelegenheit für den intensiven Austausch untereinander, was rege genutzt wurde. red