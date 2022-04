Endlich gab es wieder eine Vorlese- und Bastelstunde in der Aschacher Bücherei. Zahlreiche Kinder waren der Einladung gefolgt. Zunächst hörten die Kinder die Geschichte von Pips, dem Hasenkind (von Elke Bräuning), das neue Ostereierfarben suchen musste. Denn Pips hatte in der Aufregung, Ostereier bemalen zu dürfen, seine Farbtöpfe umgeworfen. Auf der Suche nach neuen Farben tröstet ihn der Regenbogen und verspricht, ihm zu helfen, wenn er wieder lacht. Den sprechenden Regenbogen findet Pips so lustig, dass er tatsächlich lacht. Da fängt der Regenbogen an zu weinen und seine Tränen tropfen als bunte Farben in Pips Farbeimer. Nach der Geschichte bastelten die Kinder Osterhasen. Dabei entstand eine farbenfrohe Hasenparade. red