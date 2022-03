Ohne Zweifel ist Svyatoslav Syrovyy derzeit ein gefragter Mann: Der 25-Jährige arbeitet eigentlich als Erlebnistrainer im Heiligenhof, zurzeit fungiert er aber auch als Dolmetscher, denn er spricht ukrainisch und übersetzte die Fragen und Antworten der Geflüchteten bei einem Besuch von Staatssekretär Sandro Kirchner und Landrat Thomas Bold in der Bildungs- und Begegnungsstätte. "Dankenswerterweise wurde ein Teilbereich des Heiligenhofs für die Geflüchteten zur Verfügung gestellt", freut sich Landrat Thomas Bold über das spontane Angebot von Steffen Hörtler, Leiter des Heiligenhofs. Das Haus ist derzeit von mehreren Gruppen belegt: Studenten und Studentinnen, die über die "Akademie Mitteleuropa e.V." ein Seminar besuchen und zwei Schulklassen. Jetzt haben auch die Geflüchteten ein vorübergehendes Zuhause im Heiligenhof gefunden.

"Es ist gut, dass Sie in Deutschland in Sicherheit sind und durchatmen können. Sehr positiv ist die schnelle Hilfe durch den Heiligenhof und das Landratsamt Bad Kissingen. Es freut mich, dass Sie hier von den Verantwortlichen der Jugendbildungsstätte willkommen geheißen werden und hier sehr fürsorglich untergebracht worden sind", stellte Staatssekretär Sandro Kirchner fest und bat die Anwesenden ihre Sorgen und Nöte zu schildern. Je genauer man die einzelnen Hintergründe kenne, desto besser könne man darauf reagieren und die Hilfe koordinieren. 224 Betten gibt es im Heiligenhof, 60 davon sind für Geflüchtete aus der Ukraine frei gehalten. 32 Erwachsene und 17 Kinder, zwischen eineinhalb und 16 Jahre alt, sind per Bus vom Ankerzentrum aus Geldersheim in Bad Kissingen angekommen und im Heiligenhof einquartiert worden. "Landrat Thomas Bold hat ganz unbürokratisch geholfen", lobt Steffen Hörtler die schnelle Umsetzung des Vorschlags, den Heiligenhof als Anlaufstelle für Geflüchtete bereit zu stellen. Rund vier Wochen können die Menschen bleiben. "Wir haben hier eine Übergangsmöglichkeit geschaffen", erklärt Bold, "der Heiligenhof ist zum Ankommen gedacht, von hier aus erfolgt eine weitere Verteilung." red