Eine dreistündige Abstands- und Geschwindigkeitskontrolle haben Verkehrspolizisten aus Hof am Montag auf der Autobahn 9 in Richtung München durchgeführt. Nachdem sie um 10.30 Uhr die Messgeräte aufgebaut hatten, mussten sie im Anschluss lediglich elf Verstöße registrieren. Doch diese waren teilweise gravierend. So hätte ein 70-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Wunsiedel bei einer gemessenen Geschwindigkeit von 142 Stundenkilometern einen Abstand von 71 Meter einhalten müssen. Gemessen wurden hier jedoch lediglich 28 Meter, was dem Mann ein Bußgeld von 180 Euro und einen Punkt in Flensburg einbringen wird. Ein Brummifahrer aus Wittenberg fuhr trotz eines vorgeschriebenen Mindestabstands von 50 Metern bis auf 20 Meter auf seinen Vordermann auf, wofür auch er mit einem saftigen Bußgeld und einem Punkt sanktioniert wird. pol