Spaß, Gemeinschaft und Sport - unter diesem Motto verbrachten einige Schülerinnen und Schüler aus Burkardroth und Oberthulba und ukrainische Jugendliche einen Ferientag im Wake-Park Thulba. Organisiert und umgesetzt wurde dieser Ausflug durch den Kreisjugendring und die Kommunale Jugendarbeit Bad Kissingen, unter der Leitung von Katharina Keller.

Als alle 25 Teilnehmer*innen, frühs zum Wasserski- und Wakeboard-Park gebracht worden waren, konnte das Programm starten. Ausgestattet mit Neoprenanzügen und Schwimmwesten, wies sie ein Mitarbeiter des Parks in die Nutzung der Anlage ein.

Die Vorfreude und der Nervenkitzel der Jugendlichen war deutlich zu spüren, bis sie endlich die Wassersportarten ausprobieren konnten. Nun hatten die Wasserratten zwei Stunden lang Zeit, auf Skiern, Kneeboards oder auf einem Wakeboard mit Schwung über den See gezogen zu werden.

Bis zur letzten Minute kosteten die Jugendlichen die Zeit, in der die Bahn gemietet worden war, aus. Dank sommerlicher Temperaturen, hielt der Spaß, auch nach mehreren Stürzen ins kalte Nass an.

Anschließend stärkten sich alle bei einem gemeinsamen Mittagessen am See. Zum Ausklang wurden Bewegungs- und Kartenspiele gespielt, bis es schließlich Abschiednehmen hieß und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zurück in ihre Ortschaft gebracht wurden.

Aufgrund der guten Resonanz der Jugendlichen ist in naher Zukunft eine Kanu-Tour als nächster Ausflug geplant. Unter den Jugendlichen waren auch ukrainische Geflüchtete. Für die wichtigen Sicherheitshinweise half eine Übersetzerin aus. Für den gemeinsamen Spaß war keine Übersetzung notwendig. Ermöglicht wird das Projekt durch den Bayerischen Jugendring und Fördermittel aus dem Bayerischen Aktionsplan "Jugend", des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. red