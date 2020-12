"Hi, Andi", ruft ein blondes Mädchen dem Erzieher und Leiter des ökumenischen Kinderhorts auf dem Gang zu. Seine Freundin kichert dabei, ein Junge tippt sich an die Mütze. Keine Frage, Andreas Wittmann ist beliebt bei den 90 Kindern, die jeden Tag zu verschiedenen Zeiten im Hort eintreffen.

Doch nicht, weil er derjenige ist, der besonders gut werken oder Fußball spielen kann. Das zwar auch, aber vielmehr fangen er und sein zehnköpfiges Team die Kinder zwischen sechs und elf Jahren nach der Schule auf und betreuen sie seit der Corona-Krise in festen Gruppen.

Gesucht: gute Energie

Das heißt konkret nachzufragen, was sich am Vormittag ereignet hat. Waren es positive oder negative Erlebnisse? Gab es schlechte Leistungen in der Schule und folglich wenig Lust auf Hausaufgaben im betreffenden Fach? Oder kam es gar zu Auseinandersetzungen, die große Auswirkungen auf das Selbstbild der Kinder haben?

"Wir bearbeiten das nach und müssen es in gute Energie umwandeln", sagt Wittmann. So könne etwa auch schon das Hausaufgabenmachen im Beisein der besten Freundin ein positives Erlebnis sein.

Er habe während seiner Schulzeit lange nicht gewusst, welchen Beruf er einmal wählen könnte. Die Einschätzung einer Lehrerin und die Wahl des sozialen Zweigs hätten ihm aber Perspektiven eröffnet, innerhalb derer er "mit Kindern arbeiten kann". 2016 hat Andreas Wittmann seine Ausbildung als "staatlich anerkannter Erzieher" abgeschlossen. Mittlerweile ist er Leiter des ökumenischen Kinderhortes Kulmbach.

Neben Verwaltungsaufgaben und Teamkoordination ist ihm die Präsenz in der Gruppe sehr wichtig. Denn nur, wenn er und seine Mitarbeiter die Kinder kennen und ihre Entwicklung beobachten, können sie entsprechend auf sie eingehen. Eben weil der Kinderhort viel mehr ist als "nur" Nachmittagsbetreuung. Je nachdem, wie lange die Jungen und Mädchen den Hort besuchen, der bis 17.30 Uhr geöffnet ist, nimmt er eine familienunterstützende Rolle für die beinahe 100 Kinder ein.

Interessante Gruppendynamik

"Ihr Alter und ihre Verschiedenheit führt normalerweise zu einer interessanten Gruppendynamik", so Wittmann und das nicht nur bei den Essenszeiten, die für die Mädchen und Jungen frei wählbar sind.

Wenn die Kinder auch - je nach Schulschluss - zu verschiedenen Zeiten im Hort eintreffen, so führt sie der erste Weg an die "Rezeption". Dort geben sie Bescheid, dass sie da sind und werden in Empfang genommen. Wann Zeit für die Hausaufgaben in den verschiedenen Lernlandschaften ist, entscheiden die Kinder selbst. Lediglich die Erstklässler beginnen gleich nach der Schule mit den Hausaufgaben und haben ein eigenes Zimmer hierfür. "Das klappt ganz gut. Manchmal müssen wir den ein oder anderen daran erinnern, aber wir fordern nicht mehrmals auf."

Verschiedene Angebote

Alle wissen: Bis 16 Uhr sollten sie mit den Schularbeiten begonnen haben. In der Regel wissen die Mädchen und Jungen aber auch: Ab 14 Uhr starten verschiedene Angebote. Die Rede ist von Projekten im Werkraum, Yoga, diversen Entspannungsangeboten, Bewegungsspielen und natürlich der "Hort-Band", die Andreas Wittmann selbst leitet. Derzeit finden solche Aktivitäten nur in der eigenen Gruppe statt.

"Erzieher ist man dann, wenn man den Anspruch hat, etwas verändern zu wollen", sagt Wittmann. Innerhalb dieser gemeinsamen Aktivitäten profitierten und lernten die Kinder voneinander - bestimmte Fähigkeiten aber auch Werte und Toleranz. "Wir arbeiten mit der Emotionalität der Kinder. Wir hören zu und gehen auf die Gefühle und Bedürfnisse der Mädchen und Jungen ein. Wir nehmen die Kinder ernst, machen ihnen Mut und stärken ihr positives Selbstbild."

Vermutlich ist dieses Bewusstsein das Geheimnis eines "guten" Erziehers: "Für den Beruf muss man geboren sein", findet Andreas Wittmann. Und: "Manche wissen es vielleicht nur noch nicht."

Der einzige Mann im Team

Kreativität, Spontanität, Empathie für die Beziehungsarbeit sowie weitere Soft-Skills sind in jedem Fall wichtig. Genauso wie männliche Erzieher, deren Anzahl in Deutschland nur mühsam steigt. Dabei wären für eine optimale Entwicklung der Kinder weibliche und männliche Bezugspersonen im Umfeld eines Kindes gut, weiß Wittmann. Das gelte auch für einen Hort. "Für mich ist es das normalste der Welt, obwohl ich während meiner Ausbildung oft der einzige Mann im Team war."

Die Geschwister-Gummi-Stiftung bietet zahlreiche Betätigungsfelder für neugierige, angehende und "fertige" Erzieher: in den verschiedenen Horten, in den stationären Kinder- und Jugendwohngruppen oder den Heilpädagogischen Tagesstätten und mehr. red