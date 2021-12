Welche Wertschätzung Peter Wilm in der Pfarrgruppe Main-Schorgast-Tal genießt, wurde bei seiner Verabschiedung als Gemeindereferent in vielen Reden spürbar. Nach 20 Dienstjahren in den Kirchengemeinden ist er nun als Religionslehrer in Vollzeit am Beruflichen Schulzentrum in Kulmbach tätig.

Der feierliche Gottesdienst fand in der Sankt-Bartholomäus-Kirche in Ludwigschorgast statt. "Sein Wirken am Reich Gottes endet nicht, sondern es ändert sich nur", betonte Pfarrer Michal Osak. "Lieber Peter, deine neue Aufgabe als Religionslehrer ist mindestens genauso wichtig wie die des Gemeindereferenten, weil du Menschen erreichst, die wir in Gottesdiensten selten sehen", unterstrich Leitender Pfarrer Hans Roppelt. Der frühere Dekan skizzierte Wilm als einen Mann, der sich bei Sitzungen im Seelsorgebereich Kulmbach immer engagiert einbrachte.

Eine Herzensangelegenheit war für den scheidenden Mitarbeiter laut der Ludwigschorgaster Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Maria Kienzle die Vorbereitung der Kommunionkinder und Firmlinge. Aber auch die Förderung und die Feier von Wort- und Kindergottesdiensten gehörten zu seiner Leidenschaft. In seiner Zeit habe er grundlegende Strukturveränderungen erlebt und bei fünf Pfarrern im Team gearbeitet. Kienzle beschrieb den 58-Jährigen als humorvollen Menschen, "der auch Ecken und Kanten hat".

Den Wert der kirchlichen Seelsorge im neuen Aufgabenfeld des Gemeindereferenten machte Diakon Matthias Bischof deutlich. Er überreichte an Wilm eine goldene Krone. "Kirche und Gemeinde in Ludwigschorgast haben immer vertrauensvoll zusammengearbeitet. Anteil daran hatte auch Peter Wilm", stellte Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani heraus. Dankesworte sprachen noch die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden von Neuenmarkt (Ruth Fraas) und von Bad Berneck und Himmelkron (Christian Heidenreich) sowie Marlene Groß im Namen der Wortgottesdienstleiterinnen. tb