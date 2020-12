Der Landrat Wilhelm Schneider freut sich sehr, dass die Bayerische Landesstiftung das Zeil-berger Integrationsprojekt mit dem Sozialpreis für das "Arbeitsreif"-Modell ausgezeichnet hat. Das teilte das Landratsamt Haßberge in Haßfurt am gestrigen Dienstag mit. Das Integrationsprojekt ist in einer Einrichtung auf dem Zeilberg in der Marktgemeinde Maroldswei-sach untergebracht.

Seit sieben Jahren

Bereits seit 2013 kooperiert die Diakonie Bamberg-Forchheim eng mit dem Jobcenter Haßberge, um für junge Menschen mit psychischen Erkrankungen eine individuelle berufliche Perspektive zu entwickeln. Die Projektleiterin Andrea Wolfer (Diakonie Bamberg-Forchheim) und Projektkoordinatorin Monika Werner (Jobcenter Haßberge) wissen, dass viele junge Menschen mit den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt überfordert sind. Die Qualitätsanforderungen der Berufswelt steigen, und mit diesem Anstieg nimmt auch die Anzahl derer zu, die an solchen Hürden hängen bleiben. Hinzu kommen noch schwierige Familienverhältnisse oder Drogenmissbrauch. Genau hier setzt das Zeilberger Integrationsprojekt an, denn die jungen Menschen werden nicht nur in Sachen Arbeit unterstützt, sondern werden im Team auch ambulant betreut. Kern des Projektes ist die gute Netzwerkarbeit. Neben der vertrauensvollen Zusammenarbeit der Projektmitarbeiter mit dem Jobcenter Haßberge werden auch Fachärzte, gesetzliche Betreuer und bei Bedarf Beratungsstellen aller Wohlfahrtsverbände einbezogen, um gemeinsam Lösungsansätze zum Wohle der jungen Menschen zu finden.

Projekt soll Schule machen

Landrat Wilhelm Schneider und der Vorsitzende der Diakonie Bamberg-Forchheim, Norbert Kern, wünschen sich den Angaben des Landratsamtes Haßberge zufolge, dass dieses ausgezeichnete Angebot bundesweit Schule macht und weitere Inte-grationsprojekte entstehen. red