Hoher Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend auf dem Berliner Ring, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Die Fahrer standen hintereinander auf der Geradeausspur. Als die Linksabbieger-Ampel auf Grün umschaltete, gab ein 38-jähriger Ford-Fahrer fälschlicherweise Gas und schob den vor ihm stehenden Audi auf einen VW. Die Beifahrerin des Audis wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sachschaden entstand in Höhe von insgesamt 10 000 Euro. Und noch ein Auffahrunfall Ebenfalls ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Donnerstagnachmittag in einer Baustelle in der Schellenbergerstraße. Eine Opel-Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten und auch die dahinter fahrende Skoda-Fahrerin kam noch zum Stehen. Ein 67-Jähriger, der mit seinem Wohnmobil wohl zu wenig Abstand einhielt, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Durch den Zusammenstoß wurde dieser auf den Opel geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8500 Euro. Die 35-Jährige Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt. Fahrraddiebe waren wieder aktiv Am Montag zwischen 9 und 10.30 Uhr entwendeten Unbekannte zwei Fahrradcomputer von zwei am Domplatz abgestellten E-Fahrrädern. Die Computer haben einen Wert von 500 Euro. Bereits zwischen Mittwochabend, 2. September, und Freitagnachmittag, 4. September, wurde aus einem Fahrradabstellplatz in der Nürnberger Straße ein silber-blaues Mountainbike gestohlen. Die Polizei bittet um Täterhinweise. pol